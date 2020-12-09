Nüfusun yüzde 6’sı “köpek” sahibi

Medya takip kurumu Ajans Press’in FEDIAF verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle ülkemizde % 6’sının köpeği olduğu saptanırken son sıralarda yer aldı. En çok köpek sahipliği yapan ülke ise % 46 ile Romanya oldu. Aynı ülke kedi sahipliğinde de ilk sırada yer aldı. En fazla köpek sahipliği yapan diğer 5 ülke sırasıyla; % 41 ile Çekya, % 38 ile Polonya, % 37 ile Litvanya ve % 36 ile Portekiz oldu.

(Haber Merkezi)