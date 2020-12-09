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Nüfusun yüzde 6’sı “köpek” sahibi

Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranları belli olurken, Türkiye’nin % 6’sının köpeği olduğu saptandı. En çok köpek sahipliği yapan ülke ise % 46 ile Romanya oldu. Romanya kedi sahipliğinde de ilk sırada yer alan ülke olarak biliniyor. Türkiye’de ise kedi sahipliği oranı yüzde 19 olmuştu.

Güncel 09.12.2020, 18:53
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Nüfusun yüzde 6’sı “köpek” sahibi

Medya takip kurumu Ajans Press’in FEDIAF verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle ülkemizde % 6’sının köpeği olduğu saptanırken son sıralarda yer aldı. En çok köpek sahipliği yapan ülke ise % 46 ile Romanya oldu. Aynı ülke kedi sahipliğinde de ilk sırada yer aldı. En fazla köpek sahipliği yapan diğer 5 ülke sırasıyla; % 41 ile Çekya, % 38 ile Polonya, % 37 ile Litvanya ve % 36 ile Portekiz oldu.

(Haber Merkezi)

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