'Nüfusmatik'ler 81 ilde aktif hale geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatik"ler 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık mühendislerince tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen, 10 Ocak'ta 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ülke geneline yaygınlaştırıldı, 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Nüfusmatiklerden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, "Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, "kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini" gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.