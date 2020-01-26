Nüfus müdürlüklerinde 157.952 adet işlem yapıldı

Yapılan açıklamaya göre İl Nüfus Müdürlüğü’nde 1908 adet hususi damgalı pasaport, 242 adet hizmet pasaportu, 8 adet diplomatik pasaport, 228 adet pasaport protokol belgesi, 497 adet T.C. kimlik kartı verilirken, 70 adet vatandaşlık başvuru işlemi olmak üzere toplamda 2945 adet işlem yapıldı.

Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde ise 2019 yılında yapılan işlemler ve adedi ise şu şekilde:

“3714 adet doğum, 2752 adet ölüm, 1 adet gaiplik, 2049 evlenme, 684 adet boşanma, 96 adet kayıt düzeltme, 34 adet tanıma, 5 adet soy bağı, 10 adet evlat edinme, 84 adet vasiyet, 2 adet vatandaşlık, 239 aile cüzdanı, 186 adet mavi kart, 54.273 adet T.C. kimlik kartı, 17.617 adet sürücü belgesi, 5520 adet umuma mahsus pasaport, 31959 adet nüfus kayıt örneği, 25.216 adet adres beyanı, 10.873 adet yerleşim yeri belgesi, 1008 adet Formül-A, 511 adet Formül-B, 113 adet Formül-C, 60 adet Yabancı evlenme, 259 adet yabancı doğum, 24 adet yabancı ölüm, 140 adet ölüm mirasçı bildirimi, 412 adet evlenme ehliyet belgesi, 111 adet alt-üst soy listesi olmak üzere toplamda 157.952 adet işlem yapılmıştır.” (Haber Merkezi)