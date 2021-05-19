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Nüfus Müdürlüğü’ne Tolga Abalı atandı

Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne Ağrı İl Nüfus Müdürü Tolga Abalı’nın atandığı öğrenildi.

Güncel 19.05.2021, 19:20
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Nüfus Müdürlüğü’ne Tolga Abalı atandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlendirilen Tolga Abalı’nın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.
Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü atanan Tolga Abalı’nın Ağrı’da çok başarılı işlere imza attığı, genç ve dinamik bir yönetici olduğu da dile getiriliyor.
(Haber Merkezi)
 

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