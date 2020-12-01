“Nüfus işlerinde çok büyük yenilikler yapıldı”

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal’ı ziyaret eden Milletvekili Ceylan, İçişleri Bakanlığı’nın nüfus işleriyle ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında artık ehliyet bilgilerinin kimlik kartına yüklendiğini ve bu şekilde yurttaşların çok sayıda kart ve belge taşımaktan kurtulduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yeni bir uygulamayla kredi kartı bilgilerinin de kimlik kartına yüklenebileceğini belirten Ceylan, yurttaşların artık bir takım bürokratik işlemle uğraşmayacağının altını çizdi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da birçok işlerin e-devlet ve e-vatandaşlık sistemi üzerinden yapılabildiğini belirterek, Türkiye’nin bu alanda birçok ülkeden ileride olduğunu bildirdi.

Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nüfus alanında çok önemli yeniliklere gidildiğini, yurttaşların randevu almaksızın yeni ehliyet ve kimliklerini birleştirebildiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)