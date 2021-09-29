“Notre Dame'ın Kamburu Müzikali” Çorum’da 

Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Notre Dame'ın Kamburu Müzikali”, 17 Ekim Pazar günü Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo'nun, Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun ve kralın ordusunun komutanı Phoebus'un semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını ve ruhlarında oluşan ikilemleri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran, Türk oyuncuların yer aldığı Türkçe müzikalin biletleri “biletix” üzerinden veya Şelale Kafe’den temin edilebilir. (Haber Merkezi)

