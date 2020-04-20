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Noterlere tedbir, Akkent’e pazar

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı olağanüstü toplantıda Akkent Mahallesi’nde sebze ve meyve pazarı kurulması ile noterlerde koranavirüs tedbirlerinin artırılması yönünde karar aldı.

Noterlere tedbir, Akkent’e pazar

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı olağanüstü toplantıda Akkent Mahallesi’nde sebze ve meyve pazarı kurulması ile noterlerde koranavirüs tedbirlerinin artırılması yönünde karar aldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:57
Noterlere tedbir, Akkent’e pazar

Hitit Üniversitesi Senato Binası’nda Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında; ilimiz merkezinde Çorum Belediye Başkalığına ait park, bahçe ve meydanlarda bulunan banklar dahil tüm oturma bölümlerinin kaldırılmasına, kaldırılması mümkün olmayanlarının ise herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde kullanımının engellenmesine karar verildi.

Toplantıda; il merkezinde bulunan üç noterlik dairesinin her gün iki noterlik dairesi açık olacak şekilde mesai günlerinde nöbet sistemi ile 08:00-12:00 / 13:00-17:30 saatleri arasında hizmet sundukları, ancak hem noterlik dairesi içerisinde işlem gerçekleştiren kişiler arasında, hem de noterlik önünde işlem için sıra bekleyen kişiler arasında sosyal mesafelenmenin sağlanması, noterlik önünde işlem yaptırmak için bekleyen kalabalığın önlenmesi, bekleme sürelerinin kısaltılabilmesi ve seyrekleştirmenin sağlanabilmesi için ilimizdeki işlerin yoğunluğu ve gelen talepler doğrultusunda; noterlik içinde ve dışında sosyal mesafelenmeyi sağlayacak tedbirlerin alınmasına, el dezenfektanı, eldiven ve maske kullanımına devam edilmesine, nöbet sistemi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonlandırılması ile mesai günlerinde üç noterin de hizmet vermesinin sağlanmasının tavsiye edilmesine karar verildi.

Toplantıda; Akkent Mahallesi’nde gerekli tedbirler alınmak ve Hıfzıssıhha Meclisinde alınmış kararlara uymak kaydıyla pazar günleri sebze ve meyve pazarı açılması uygun görüldü. (Haber Merkezi)

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