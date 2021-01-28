Noterler için yeni kararlar

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi gündemindeki konuları görüşerek bazı kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin noterlere yönelik aldığı kararlar Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla açıklandı. Bu kapsamda 2021/03 nolu kararla 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilimizde bulunan noterlik dairelerinin mesai günlerinde uygulanmakta olan çalışma saatlerinin 09.00-17.00 saatlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet edilerek gerçekleştirmelerine karar verildi.

Toplantıda noterlere yönelik alınan kararlar şu şekilde açıklandı; “Hizmet sunumu yapan noterlik dairesi içerisinde işlem gerçekleştiren kişiler ile noterlik dairesi önünde işlem için sıra bekleyen kişiler arasında fiziki mesafenin sağlanmasına, noterlik önünde işlem yaptırmak için bekleyenlerin kalabalık oluşturmasının önlenmesine, işlem sürelerinin buna bağlı bekleme sürelerinin kısaltılabilmesi ve bekleyen kişi sayısının seyrekleştirebilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarının sağlanabilmesi için noterlik dairesi içinde ve dışında gerekli tüm tedbirlerin noterlik dairesi tarafından alınmasına, sürekli ve el dezenfektanı, maske kullanımına devam edilmesine, nöbet sistemi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonlandırılması ile mesai günlerinde üç noterin de hizmet vermesinin sağlanmasının tavsiye edilmesine;

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına kolluk kuvvetleri, zabıta müdürlükleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli koordinasyonun, kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, alınan kararlara ve belirlenen esaslara uyulmasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine ve alınan bu kararların uygulanmasının; /İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)