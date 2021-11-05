Noter’de aracını satarken dolandırıldı

Çorum 2. Noter’de bir şahsa ait aracın dolandırılarak götürüldüğü ihbar edilmesi üzerine olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aracın satışını vermiş olduğu şüpheli şahsın, parasını EFT yolu ile göndermesini bekledikleri esnada, iki şahsın araca binerek kaçtıklarını söyledi.

Bahse konu araç üç şüpheli şahıs ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Dolandırıcılığa konu araç yedi emin otoparkına çekilerek, yakalanan şüphelilerden ikisi ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EMNİYET UYARDI

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada araç satışı yapanlara uyarıda bulunularak şu görüşlere yer verildi: “Araç Alış ve Satış İşlemlerinde Dikkat. Satış bedelini sadece resmi olarak satış yaptığınız kişi adına havale yapın. Paranızın tamamını almadan imza atmayın, noter işlemleri bitmeden aracınızı teslim etmeyin. İnternet üzerinden gördüğünüz araçlar için kaparo göndermeyin. Araç alım satımı işlemleri sırasında Güvenli Ödeme Yöntemini kullanın.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir”

(Volkan SINAYUÇ)

