Noter ve avukatlara izin

Çorum’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı haftasonlarında noterler, avukatlar ve balıkçıların kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde önceki gün yaptığı olağanüstü toplantıda gündemdeki konuları görüşerek yeni kararlar aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 15 Aralık 2020 tarih ve 20856 sayılı “Covid19 Ek Önlemler” konulu genelgesinin ele alındığı toplantıda Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri Cumhurbaşkanlığı’nın talimatları uyarınca hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayarak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda ilimizde kısıtlamalar kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 04 Ocak 2021 günü 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının ilgili genelgelerde belirtilen usul ve esaslar uyarınca uygulanacağı, bu süreçte balıkçıların 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunabileceği; lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerlerinin ise 10.00-24.00 saatleri arasında paket servisi yapabileceği; bu süreçte zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların, yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin belirtilen görevlere dair zaman ve güzergâhla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına da karar verildi.

Dernek genel kurulu ile birlikte sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve sendikaların kongre ve etkinliklerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve konaklama tesislerinde gerekli önlemlerin alınması kararı da alınan toplantıda ayrıca Covid-19 pozitif vaka görülen bağımsız ev, apartman, site ve benzeri yerlere dışarıdan ziyaretlerin zaruri hizmetler hariç kısıtlanmasına, filyasyon ekiplerince pozitif vaka olan haneye gidildiğinde “BU KONUT GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALIDIR.” ibaresi içeren bilgi notunun hane, apartman girişi veya site girişlerine yapıştırılmasına, denetimlerin ilgili kanunlar eşliğinde sıklaştırılarak tedbirlere riayet etmeyenlere uygulanan para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurumların hassasiyet göstermesi de istendi.

(Haber Merkezi)