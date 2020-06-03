Normalleşme süreci hastaneye de yansıdı

Alınan kararda sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak faydalanma hükmü kaldırılırken Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personelden nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için konaklama amaçlı olarak kullanılan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı misafirhanenin tahsisi de sona erdirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında Aile Sağlığı Merkezlerinde esnek mesai modelinin uygulanabileceğine, dair hüküm de kaldırılarak aile hekimlerinin normal mesai yapmalarına, özel ve resmi tüm işyerlerinde; Covid-19 salgınının yayılımının önlenebilmesi amacıyla çalışma ortamlarının uygun olan zamanlarda havalandırılmasına, maske kullanımının sağlanması ve sosyal mesafenin korunması, hijyen ve temizlik kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.(Haber Merkezi)