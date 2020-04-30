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'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız” ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:41
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla” dedi.

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