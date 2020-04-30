Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla” dedi.