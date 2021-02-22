Normalleşme için son bir gayret daha

Özellikle, lokanta, kafeterya, kahvehane gibi işletmeler, belirli önlemlere uyulmak koşuluyla açılma kararını dört gözle bekliyor. Zira, bu gibi işletmelerin sahipleri de, çalışanları da çok zor durumdalar.

Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta açıkladığı “yüz bin nüfusta vaka sayıları” haritasında Çorum, 35.36 vaka sayısıyla iyi durumdaki illerden biriydi.

Bilim insanları ise, vaka sayısının 100 binde 50’nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımlarının atılabileceğini, 25’in altına düştüğünde ise kademeli normalleşmeye geçilebileceğini belirtiyorlar.

Maske-mesafe-hijyen kurallarına uyarak vaka sayısını makul düzeye indiren Çorumlulara, şimdi bir gayret daha düşüyor: Aynı titizliği sürdürerek vaka sayısının 100 binde 25’in altına düşmesini sağlamak ve normalleşmenin önünü açmak. Haydi Çorumlular!