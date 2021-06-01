Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları gibi işletmelerin belirli şartlar çerçevesinde açılacağı belirtildi.

8 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Ancak genelge kapsamına giremeyen bazı işletmeler de var. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.