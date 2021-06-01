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Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak

1 Haziran itibariyle bazı işletmeler faaliyetlerine tekrar başlarken bazı iş yerleri ise kapsam dışı kaldığı için kapalı olacak. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Güncel 01.06.2021, 10:13
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Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları gibi işletmelerin belirli şartlar çerçevesinde açılacağı belirtildi.

8 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Ancak genelge kapsamına giremeyen bazı işletmeler de var. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

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