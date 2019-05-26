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Normal doğuma teşvik ele alındı

Çorum Sağlık Müdürlüğü normal doğumun özendirilmesi ve ilimizde sezaryen oranlarının azaltılması, doğum hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve programlara aralıksız devam ediyor.

Normal doğuma teşvik ele alındı

Çorum Sağlık Müdürlüğü normal doğumun özendirilmesi ve ilimizde sezaryen oranlarının azaltılması, doğum hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve programlara aralıksız devam ediyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 17:14
Normal doğuma teşvik ele alındı

Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı başkanlığında normal doğumun özendirilmesi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda hastane yönetimi ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda anne adaylarının normal doğum hakkını korumak, kaliteli doğum ortamlarını hazırlamak ve normal doğumu yaygınlaştırmak ve primer sezaryen oranlarının düşürmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

(Haber Merkezi)

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