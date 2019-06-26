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“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”

Alaca Ziraat Odası Genel Sekreteri Tuğrul Kaya, Türkiye’de nohut üretiminin geçen yıla göre yüzde 16 artışla 725 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 7 artışla 46 bin ton seviyelerinde olacağının tahmin edildiğini söyledi.

“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”

Alaca Ziraat Odası Genel Sekreteri Tuğrul Kaya, Türkiye’de nohut üretiminin geçen yıla göre yüzde 16 artışla 725 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 7 artışla 46 bin ton seviyelerinde olacağının tahmin edildiğini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:10
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”

2019 yılında TMO tarafından nohut ve yeşil mercimek alımlarında izlenecek politikalar hakkında bilgiler veren Kaya, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:

“1. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

2. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

3. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine nohut ve yeşil mercimek alımlarında da devam edecektir.

4. Randevular İnternet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir.

5. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.”

2019 döneminde nohut alım fiyatının 3.300 TL/Ton, yeşil mercimek alım fiyatının ise 3.050 TL/Ton olarak belirlendiğini de hatırlatan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımızca verilecek yaklaşık 820 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte nohut fiyatı 4.120 TL/Tona, yeşil mercimek fiyatı 3.870 TL/Tona kadar yükselmektedir. 2019 Döneminde; TMO'ya nohut ve yeşil mercimek teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, Randevularını mutlaka almaları, Ürünlerini randevu alınan günde teslim etmeleri, Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, Ürünün ürün sahibi veya vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.”

(Haber Merkezi)

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