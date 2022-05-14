Nöbeti Baba Yağmur Duası etkinliği yarın

Evci Köyü Muhtarı Hasan Sarımeşinli yaptığı açıklamada, 131 yıldan beri yapılan Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma Etkinlikleri’nin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti.

Bu mirasın herkes tarafından daha iyi bir şekilde sahip çıkılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Sarımeşinli, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri etkinlikle küs olanları barıştırdıklarını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını belirterek, etkinliği uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Hasan Sarımeşinli, köyün organizasyonuyla Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi’nde yapılan ve bu yıl 132. düzenlenecek etkinliğin yarın saat 10.00’da başlayacağını belirterek, etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)

