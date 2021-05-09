“Nöbet ücretlerinin geri istenmesi ayıp”

Fedakarca çalışan sağlık personellerine karşı yapılan bu hatadan derhal dönülmesi gerektiğini kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Bakanlık, Danıştay’ın nihai kararını beklemeden geçen ay nöbet ücretlerini kesti, şimdi de geriye dönük faiziyle birlikte geri istiyor. Bu yanlış bir karar ve geri dönülmeli” dedi.

Acil servis için ayrılan röntgen ve laboratuvar birimlerinin olmamasının sağlık çalışanlarının sorunu olmadığını ve bunun bir idari sorun olduğunu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “İdarenin sorumluluğunda olan bir konuda faturanın sağlık çalışanlarına çıkarılması ne ahlakidir ne de hukukidir. Salgın günlerinde zor şartlarda çalışanların geriye dönük nöbet ücretlerinin istenmesi sağlık çalışanlarında hayal kırıklığına ve memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Bu yanlıştan biran evvel dönülmelidir” diye konuştu.

İKİ MESAJ YAYINLADI

Bekir Özsaçmacı ayrıca Kadir Gecesi ve Anneler Günü nedeniyle birer kutlama mesajı yayınladı. Tüm İslam aleminin ve Çorum halkının Kadir Gecesi’ni kutlayarak “Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin” derken, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm tüm annelerinin anneler gününü kutladı. Özsaçmacı; “Sevgisinden bir an bile şüphe duymadığımız, Ömrü oldukça başımızın üzerinde taşıdığımız, Yokluklarında kendimizi kimsesiz hissettiğimiz annelerimiz. Evlatlarının huzur ve güven içinde yaşamasını istemek dışında hiçbir talebi olmayan annelerin içleri rahat olsun diye bir an bile durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Annelerin ve evlatlarının sorunsuz, daralmadan, rahat nefes aldığı bir Türkiye dileğiyle “Anneler Günü” kutlu olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

