Nizamettin Oktay’ı kaybettik

Uzun süreden beri böbrek yetmezliği çeken ve geçtiğimiz Haziran ayında radyoterapi gören Nizamettin Oktay, dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Nizamettin Oktay’ın bu sabah saat 08.30 sıralarında duran kalbi yoğun müdahale ile çalıştırıldı, ancak kurtarılamadı.

Merhume Zahide ve merhum Mustafa Oktay’ın oğulları, Vahide Oktay’ın eşi, Özgül Yılmazer, resim öğretmeni-sanatçı Mustafa Oktay ve Neşe Soyel’in babaları, Levent Yılmazer, Tülay Oktay ve Vural Soyel’in kayınpederleri, Secaattin Oktay'ın ağabeyi olan Nizamettin Oktay’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.