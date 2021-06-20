Niyazi Kip toprağa verildi

Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından, eski şoför esnafından, nakliyatçı Niyazi Kip (66), tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Çorum Er Ticaret sahibi Sefa Kip, Kip Tavukçuluk sahibi Reha Kip'in ağabeyi Niyazi Kip, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 6 çocuk babası Niyazi Kip’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın dayısı, Türk İmar-Sen Çorum İl Temsilcisi Adem Kuyucak’ın kayınpederi olan Niyazi Kip’in cenazesi Cuma Namazı sonrasında Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

