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Niyazi Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Barosu önceki dönem Başkanı, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi eski üyelerinden Avukat Altan Akpınar ile Avukat Özer Akpınar’ın babaları, Aysel Akpınar’ın eşi, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Niyazi Akpınar (77), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Niyazi Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Barosu önceki dönem Başkanı, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi eski üyelerinden Avukat Altan Akpınar ile Avukat Özer Akpınar’ın babaları, Aysel Akpınar’ın eşi, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Niyazi Akpınar (77), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

09 Şubat 2020 Pazar 18:20
Niyazi Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Akpınar’ın cenazesi, saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Merhumun cenazesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Öte yandan bakırcı Yusuf Keskekçi’nin oğlu Ali Rıza Keskekçi Hıdırlık Mezarlığı’nda, Kayı Kıvırcık Köyü’nden gelme Hasan Çam’ın oğlu İskender Çam da Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

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