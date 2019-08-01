“Nitelikli yaşam için yeterli istihdam ve özlük haklarında hakkaniyet”

Saatcı yaptığı açıklamada, " Sağlık-Sen; Hak arayışını, çatışmacı bir tavırla değil uzlaşmacı bir tavırla sürdürmeyi ilke edinmiş ve birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında kamu otoritesine rehberlik yapmıştır. Ülkenin bekası, milletin ve kamu çalışanlarının refahı için atılan her adımın destekçisi olmuş bir teşkilattır. Ancak; Sağlık çalışanı istihdamının yeterli düzeyde olmaması; iş yoğunluğunun fazla olmasına, çalışma sürelerinin uzun olmasına ve çok sayıda nöbet tutulmasına neden olmaktadır. Bunun neticesinde; sağlık çalışanı asosyal bir yaşama mahkûm olmuş, mesleki memnuniyeti düşmüş ve iş - aile yaşam dengesi bozulmuştur. Bu nedenle; yeterli düzeyde istihdam yapılarak, iş yoğunluğu azaltılmalı ve çalışma süreleri kısaltılmalıdır. Sağlık çalışanlarının anne, baba ve eş olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Dönem Toplu Sözleşme mottomuzu ‘Nitelikli Yaşam İçin Yeterli İstihdam Ve Özlük Haklarında Hakkaniyet’ olarak belirledik” dedi. (Haber Merkezi)