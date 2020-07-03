Nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı
Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 12 şahıs gözaltına alındı.
Güncel 03.07.2020, 14:53
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Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Muş, Samsun, Çorum ve Merzifon’da eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.
Kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak sureti ile oto alım satımı yapan, Merzifon ilçesi ve birçok ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayıp dolandıran 12 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç satış sözleşmeleri, başkaları adına düzenlenmiş senet ve tapu kayıtları ele geçirildi.
12 şahıs hakkında başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.
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