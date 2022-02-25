“Nitelikli ara eleman sıkıntısı sona erecek”

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitime atfedilen değerin, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatlarına geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarını geliştirilmesi, eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlayan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi(METYAP) tanıtıldı.

Çorum TSO’da düzenlenen programa Vali Yardımcısı Çağrı Murat Erdinç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, sanayiciler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, mesleki eğitim temel kanununun 25 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandığını belirterek, “Devrim niteliğindeki bu kanunla birlikte nitelikli ara eleman sıkıntısının önüne geçilmiş olacak” dedi.

Çorum’un sanayi alanında spesifik bir il olduğunu kaydeden Kodek, “Sanayisi bölge illerine göre gelişmiş olan Çorum’da işimiz hem kolay hem de zor. Öğrencileri sektörle buluşturmak kolay, ama çıtayı yükseltmek gibi de bir zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Kodek, daha önce meslek liseleri bünyesinde mesleki eğitim merkezlerinin bulunduğunu dile getirerek, “Şu anda 32 tane mesleki eğitim merkezimiz var. Eylül ayına kadar bu merkezlerde 460 öğrenci varken, şu an itibariyle bu sayı 2 bin civarında. 2022 hedefimiz ise bu sayıyı 4 bine çıkarmak. Bunu bir milli görev olarak düşünüyoruz. Ürettiğini ihraç eden bir toplum olmak için çaba göstermeliyiz” dedi.

Kodek’in ardından kürsüye çıkan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve uzman öğretmen Osman Dolgunyürek, METYAP projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

