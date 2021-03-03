Nisanur Atlı’dan büyük başarı

Başkanlığını iş insanı Faruk Eczacıbaşı’nın yaptığı Türkiye Bilişim Vakfı’nın inisiyatifi olan Başlangıç Noktası Akademi, bunduğu burs olanakları ve farklı sektörlerden önde gelen 46 şirketin sunacağı staj imkanıyla dikkat çekiyor.

Eğitim ve öğretimini Çorum’da tamamlayan Nisanur Atlı, 192 farklı üniversite ve 300’den farklı bölümden toplam 4600’den fazla başvuru alan Başlangıç Noktası Akademi’ye kendi alanında birinci olarak kabul edilmiş olmanın gururunu yaşıyor. (Haber Merkezi)

