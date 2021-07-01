Nisan’da 415.2 milyon dolar olan Çorum’un ihracatı, Mayıs’ta 64.8 milyon dolara geriledi

Çorum’un yılbaşından bu yana 5 aylık ihracat rakamları şöyle: Ocak 344 milyon 543 bin, Şubat 180 milyon 320 bin, Mart 478 milyon 708 bin, Nisan 415 milyon 215 bin, Mayıs 64 milyon 875 bin, 5 aylık toplam 1 milyar 483 milyon 660 bin dolar.

Nisan ve Mayıs ayları arasındaki korkunç uçurum, Ahlatcı Holding’in ihracatının çok büyük bölümünü artık İstanbul üzerinden yapmaya başlamasından kaynaklanıyor. Çorum, Ahlatcı Holding’in işlenmiş altın ihracatı nedeniyle önceki yıl 1 milyar dolar barajını aşmış, bu yıl da daha ilk 4 ayda 1.4 milyar dolar rakamına ulaşmıştı.

Altın sektörünün Türkiye ihracat şampiyonu olan Ahlatcı Holding, Çorum’u da ihracatın süper ligine taşımıştı. Ancak, tüm yatırımlarını Çorum’a yapan “Çorum sevdalısı” Ahmet Ahlatcı’nın, bazı yatırımlarını başka illere kaydırmak zorunda kaldığı gibi, gönül kırgınlığı nedeniyle ihracatını da Çorum’dan İstanbul’a taşıması, Çorum’un süper ligde kalıcı olma şansını da ortadan kaldırdı.

Çorum, ilk 4 aydaki yüksek ihracatı sayesinde bu yıl da süper ligde kalabilir, ama bundan sonraki yıllarda ihracat liginde alt kümelere düşmesi kaçınılmaz görünüyor. Çorum’un önemli ihracatçı kuruluşlarından bazılarının da, ihracatlarını yıllardır İstanbul üzerinden yaptıkları biliniyor. ÇORUM HABER olarak bu gelişmeleri biz tahlil etmeye çalışacağız, ama Çorum’da ilgili-ilgisiz herkesin de “Neden böyle oluyor?” sorusunu kendi kendine sorup cevap bulmaya çalışması gerektiğine inanıyoruz.

(Haber Merkezi)

