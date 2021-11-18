Nilüfer Sarıtaş Türkü Gecesi için geliyor

Aile türkü gecesi için ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nilüfer Sarıtaş’ı getiren Güleryüz Restaurant yarın akşam yapılacak olan türkü geçesi için rezervasyonlara başladı.

Geceye katılmak isteyenlerin rezervasyon yaptırmalarını isteyen Güleryüz Restaurant sahibi Hasan Eray Tüfekçi, Nilüfer Sarıtaş’ın güzel sesi ve yorumu ile Çorumluları türküye doyuracağını ifade etti.

(Uğur GÖRKEM)

