Nilüfer Şamlı vefat etti
Çorum’un tanınmış simalarından “Singer Osman” olarak bilinen Osman Boyabatlı’nın kayınvalidesi Nilüfer Şamlı (92), 1 Ağustos Pazar günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 02.08.2021, 22:50
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Merhum Abdullah Şamlı’nın eşi, Ümran Boyabatlı, Nuran Özdemir, Müjgan Gökten ve Lütfi Şamlı’nın anneleri olan Nilüfer Şamlı’nın cenazesi, ikindi vakti Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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