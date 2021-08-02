Nilüfer Şamlı vefat etti

Merhum Abdullah Şamlı’nın eşi, Ümran Boyabatlı, Nuran Özdemir, Müjgan Gökten ve Lütfi Şamlı’nın anneleri olan Nilüfer Şamlı’nın cenazesi, ikindi vakti Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

