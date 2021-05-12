Niloya da Ramazan Bayramını kutluyor

Öğretici içerikleriyle çocukların gelişimine destek olan Niloya, gelenek ve göreneklerimizi Ramazan Bayramı Özel bölümüyle saat 15.00’de Niloya YouTube kanalında ekrana getiriyor.

Türkiye’nin topraklarından esinlenerek oluşturulmuş, eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle çocukların en yakın dostu olan Niloya, Ramazan Bayramı’nda özel bölümüyle ekrana geliyor. Bayram gelenekleri, örf ve adetlerini özel bölümüyle ekrana taşıyan çizgi film, çocuklara tam bir bayram şöleni yaşatacak. Sevilen çizgi film karakteri Niloya ve arkadaşları Ramazan Bayramı’nın birinci gününde saat 15.00’da Niloya YouTube ekranlarında minik dostlarıyla buluşacak.

Niloya’nın Ramazan Bayramı özel bölümün konusu ise şöyle: “Mete bayram sabahı, bayramlaşmak için Niloya’ların evlerine gelir. Mete biraz fazla şeker toplamıştır. Çünkü söylenenlere göre geçen bayram hiç şeker kalmamıştır. Şekersiz kalmak istemeyen Niloya ve Mete tüm gün şeker toplarlar. Şeker, peşinde eğlenceli bir macera yaşarlar”

(Haber Merkezi)

