Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın toprağa verilecek

Merhum Münir Kabakçı ile Yıldız Kabakçı'nın kızları, Handan Döğer ve Nuran Özkaya'nın kardeşleri, Selçuk Aksoy'un eşi, Murat ve Fırat Aksoy'un anneleri olan Nilgün Aksoy'un kaybı, Çorum'da derin üzüntü yarattı.



