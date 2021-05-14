Son Dakika

Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın toprağa verilecek

Bugün saat 17.35'te Covit-19 nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden emekli öğretmen Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın (15 Mayıs Cumartesi) saat 10.30'da hastaneden alınacak, 11.00'de Ulumezar'da toprağa verilecek.

Güncel 14.05.2021, 22:58
44
Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın toprağa verilecek

Merhum Münir Kabakçı ile Yıldız Kabakçı'nın kızları, Handan Döğer ve Nuran Özkaya'nın kardeşleri, Selçuk Aksoy'un eşi, Murat ve Fırat Aksoy'un anneleri olan Nilgün Aksoy'un kaybı, Çorum'da derin üzüntü yarattı.


 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@