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Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın toprağa verilecek
Bugün saat 17.35'te Covit-19 nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden emekli öğretmen Nilgün Aksoy'un cenazesi yarın (15 Mayıs Cumartesi) saat 10.30'da hastaneden alınacak, 11.00'de Ulumezar'da toprağa verilecek.
Güncel 14.05.2021, 22:58
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Merhum Münir Kabakçı ile Yıldız Kabakçı'nın kızları, Handan Döğer ve Nuran Özkaya'nın kardeşleri, Selçuk Aksoy'un eşi, Murat ve Fırat Aksoy'un anneleri olan Nilgün Aksoy'un kaybı, Çorum'da derin üzüntü yarattı.
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