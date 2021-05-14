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Nilgün Aksoy'u kaybettik

Mecitözü önceki Belediye Başkanı Selçuk Aksoy'un eşi, emekli öğretmen Nilgün Aksoy (63) koronavirüs tedavisi gördüğü Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel 14.05.2021, 19:52 14.05.2021, 20:04
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Nilgün Aksoy'u kaybettik

Selçuk Aksoy'un da karantinada olduğu, ancak durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nilgün Aksoy'un üç gün içinde virüse yenik düştüğü haber alındı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)
 

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