Nilgün Aksoy'u kaybettik

Selçuk Aksoy'un da karantinada olduğu, ancak durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nilgün Aksoy'un üç gün içinde virüse yenik düştüğü haber alındı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

