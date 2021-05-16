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Nilgün Aksoy toprağa verildi
Mecitözü İlçesi’nin önceki Belediye Başkanı Selçuk Aksoy’un eşi, Çorum’un sevilen eğitimcilerinden, emekli öğretmen Ayşe Nilgün Aksoy (63), Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşamı (14 Mayıs 2021 Cuma) saat 17.35’te, koronavirüs tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 16.05.2021, 19:44
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Bu arada, Selçuk Aksoy’un da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun iyi olduğu, Nilgün Aksoy’un ise üç gün içinde virüse yenildiği öğrenildi.
Merhum Münir Kabakçı ile Yıldız Kabakçı’nın kızları, Handan Döğer ve Nuran Özkaya’nın ablaları, Selçuk Aksoy’un eşi, Murat ve Fırat Aksoy’un anneleri olan, Çorum’da tanıyan herkesin sevip saydığı, değer verdiği, başarılı eğitimci, amatör ressam Nilgün Aksoy’un vefat haberi, kentte büyük üzüntü yarattı.
Nilgün Aksoy’un cenazesi, bayramın 3. günü (15 Mayıs 2021 Cumartesi) saat 10.30’da hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi, burada kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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