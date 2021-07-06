Nilay & Eren çifti dünyaevine girdi

Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Bekir Yalkan ile eski DSP yöneticilerinden Hacer Yalkan’ın kızı Nilay Yalkan, hayatını Fatma & Ahmet Yönden çiftinin oğulları Eren Yönden ile birleştirdi.

Marmara Üniversitesi mezunu olan ve özel bir üniversitede kütüphaneci olarak çalışan Nilay ile Atölye Karınca isimli organizasyon şirketi sahibi olan Eren için İstanbul Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi Teras Salonu’nda düğün töreni düzenlendi.

Genç çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli de geç saatlere kadar süren düğünde eşlik etti.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

