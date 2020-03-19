Nikâhlar törensiz kıyılacak

Bundan böyle nikâhlar törensiz ve 2 şahit huzurunda kıyılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Bakanlığınca alınan korona virüs önlemleri kapsamında nikâhların törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aşgın, “Nikâhlarını ertelemek isteyen çiftlerimize yeni gün ve saat verme, ücret iadesi konusunda belediyemiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır” dedi.

KARANTİNA SÜRESİNİ DOLDURMAYANLARA NİKÂH YOK

Aşgın, ayrıca yurtdışından gelmiş kişilerin 14 gün karantina süresini tamamlaması gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde nikâh başvurularının kabul edilmeyeceğini bildirdi. (Haber Merkezi)