Nikâh Sarayı tadilata girdi

Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın, nikah sarayındaki tadilat çalışmaları tamamlanana kadar nikahların geçici olarak Aşıklar Tepesi’nde oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılacağını belirtti. Tadilat çalışmalarından sonra Yunus Emre Parkı’nda bulunan nikâh sarayının tüm eksiklerinin giderilmiş olarak yeni yüzüyle Çorum halkının hizmetine sunulacağını dile getiren Başkan Aşgın, geçici evlendirme dairesinde nikahı kıyılacak gençlere de mutluluklar diledi.

(Haber Merkezi)