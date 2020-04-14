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Nikâh Sarayı tadilata girdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yunus Emre Parkı’nda bulunan nikâh sarayının tadilata alınması nedeniyle Aşıklar Tepesi’nde geçici süreyle hizmet verecek evlendirme dairesinde incelemelerde bulundu.

Nikâh Sarayı tadilata girdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yunus Emre Parkı’nda bulunan nikâh sarayının tadilata alınması nedeniyle Aşıklar Tepesi’nde geçici süreyle hizmet verecek evlendirme dairesinde incelemelerde bulundu.

14 Nisan 2020 Salı 09:59
Nikâh Sarayı tadilata girdi

Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın, nikah sarayındaki tadilat çalışmaları tamamlanana kadar nikahların geçici olarak Aşıklar Tepesi’nde oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılacağını belirtti. Tadilat çalışmalarından sonra Yunus Emre Parkı’nda bulunan nikâh sarayının tüm eksiklerinin giderilmiş olarak yeni yüzüyle Çorum halkının hizmetine sunulacağını dile getiren Başkan Aşgın, geçici evlendirme dairesinde nikahı kıyılacak gençlere de mutluluklar diledi.

(Haber Merkezi)

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