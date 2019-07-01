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Nikahı Aşgın kıydı, vekiller şahitlik yaptı

Çorum’un tanınmış işadamlarından Selahattin Karakaş’ın oğlu Hayrettin Karakaş, matematik öğretmeni Büşra Akın ile hayatını birleştirdi.

Nikahı Aşgın kıydı, vekiller şahitlik yaptı

Çorum’un tanınmış işadamlarından Selahattin Karakaş’ın oğlu Hayrettin Karakaş, matematik öğretmeni Büşra Akın ile hayatını birleştirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:52
Nikahı Aşgın kıydı, vekiller şahitlik yaptı

Genç çiftin düğünü, Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilirken düğüne AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ahmet Aksu yaparken nikahı ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Genç çifti kutlayan Başkan Aşgın, Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve fincan takımı hediye ederken, çiftin evlilik cüzdanını da CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse verdi.

ÇORUM HABER, Akın ve Karakaş ailelerini kutlar, Büşra ile Hayrettin’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

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