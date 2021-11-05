Nijerya Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf Aşgın’ı ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diplomatik İlişkiler Komisyonu’nun yürüttüğü “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programına katılmak üzere ilimize gelen Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf ve beraberindeki heyet programın ardından bazı ziyaretlerde bulundu.

MÜSİAD Çorum Şubesi’nde sanayici ve işadamları ile biraraya gelerek ülkesindeki iş ve yatırım fırsatlarını anlatan, daha sonra ise Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika ziyaretlerinde bulunan Büyükelçi Yusuf daha sonra ise Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından ağırlanan Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf ve beraberindeki heyete ilimizdeki çalışmalarla ilgili de bilgi sunuldu. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu. Başkan Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın İsmail Yusuf Abba’nın belediyemizi ziyaretinde şehrimizin ekonomisine yönelik çalışmaları, projelerimizi ve istihdama dönük uygulamalarımızı MÜSİAD yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda görüştük. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

