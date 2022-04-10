Nihat Öztürk hayatını kaybetti
Çorum Merkez Palabıyık Köyü’nden Nihat Öztürk (64), evinde ani bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 10.04.2022, 11:52
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Merhum Bekir Öztürk’ün oğlu, Hasan, Mithat, Taner ve Ali Öztürk'ün kardeşleri, Emine Öztürk’ün eşi, Gamze, Seçil, Nazan ve Gözde'nin babaları Nihat Öztürk, kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen helallik alma töreninin ardından Palabıyık köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine; bazı siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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