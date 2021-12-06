Nihat Nikerel'in ağabeyi Necati Nikerel vefat etti
Güncel 06.12.2021, 23:09
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Türkiye’de bir çok dizi ve filmde oynayan ancak “Cehennem Cevdet” lakabıyla bilinen Çorumlu ünlü merhum sanatçı Nihat Nikerel'in ağabeyi, berber esnafından Necati Nikerel, vefat etti.
Uğur Makina çalışanlarından Yusuf Bahri Nikerel'in babası ve Çorum Belediyesi çalışanlarından Necati Nikerel'in de dedesi olan berber Necati Nikerel önceki gün hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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