Nihat Malatyalı annesini kaybetti

Merhum Hasan Malatyalı’nın eşi, Nihat Malatyalı ve Nurhayat Pirimoğlu’nun anneleri, Ecz. Oya Malatyalı ve Dr. Uğur Pirimoğlu’nun kayınvalideleri, Dr. Rifat Patır’ın kız kardeşi, Hasan ve Nisa Malatyalı’nın babaanneleri, Cihan ve Reşat Pirimoğlu’nun anneanneleri olan Nahide Malatyalı’nın cenazesi, yarın (21 Şubat 2022 Pazartesi) saat 12.00’de hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.