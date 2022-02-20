Nihat Malatyalı annesini kaybetti
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Elektronik Market Sahibi Nihat Malatyalı’nın annesi, “Çorum’un yaşayan efsanesi” Dr. Rifat Patır’ın kız kardeşi Nahide Malatyalı (93) bugün (20 Şubat 2022 Pazar) saat 13.00 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 20.02.2022, 16:58 20.02.2022, 17:25
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Merhum Hasan Malatyalı’nın eşi, Nihat Malatyalı ve Nurhayat Pirimoğlu’nun anneleri, Ecz. Oya Malatyalı ve Dr. Uğur Pirimoğlu’nun kayınvalideleri, Dr. Rifat Patır’ın kız kardeşi, Hasan ve Nisa Malatyalı’nın babaanneleri, Cihan ve Reşat Pirimoğlu’nun anneanneleri olan Nahide Malatyalı’nın cenazesi, yarın (21 Şubat 2022 Pazartesi) saat 12.00’de hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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