Nihat Bakar’ın acı günü
CHP önceki dönem İl Başkan Yardımcısı, Sarimbey Köyü eski muhtarı Nihat Bakar’ın annesi Türkhan Bakar (83) vefat etti.
Güncel 16.10.2020, 10:39
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Geçtiğimiz Nisan ayında babası İbrahim Bakar’ı, yaklaşık 10 gün önce de kayınvalidesini kaybeden Nihat Bakar, şimdi de annesini kaybetmenin acısını yaşıyor.
Rahatsızlığı nedeniyle hayata veda eden Türkhan Bakar’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılacak törenin ardından Sarimbey Köyü mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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