Nihat Bakar’ın acı günü

Geçtiğimiz Nisan ayında babası İbrahim Bakar’ı, yaklaşık 10 gün önce de kayınvalidesini kaybeden Nihat Bakar, şimdi de annesini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle hayata veda eden Türkhan Bakar’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılacak törenin ardından Sarimbey Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)