Nihal Olçok’un acı günü

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olan Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Fahrettin Süleymanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

15 Temmuz 2016'da, damadı Çorumlu Erol Olçok ve torunu Abdullah Tayyip Olçok'un İstanbul Boğaz Köprüsü’nde darbeciler tarafından şehit edilmesinin ardından kansere yakalanan Fahrettin Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi

Süleymanoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Fatih Murat Paşa Camii'nden kaldırıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

