Nihal Berkay’ı kaybettik 

Çorum eşrafından merhum Fazlı Dedebaş’ın kızı, iş insanı merhum Nejat Berkay’ın eşi, Yasemin, Adnan, Mazlum ve Hatice Berkay’ın anneleri olan Nihal Berkay’ın cenazesi, bugün öğleden sonra Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve ÇEKVA camiasına başsağlığı diler.

Nihal Berkay, ÇEKVA’nın kuruluş döneminde ve son zamanlarında…