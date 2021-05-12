Nihal Berkay’ı kaybettik
İstanbul’da yaşayan tanınmış Çorumlulardan, ÇEKVA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Hanımlar Kolu Başkanı Nihal Berkay (85), pankreas kanseri nedeniyle bu sabah Çengelköy’deki evinde vefat etti.
Güncel 12.05.2021, 14:21 12.05.2021, 14:24
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Çorum eşrafından merhum Fazlı Dedebaş’ın kızı, iş insanı merhum Nejat Berkay’ın eşi, Yasemin, Adnan, Mazlum ve Hatice Berkay’ın anneleri olan Nihal Berkay’ın cenazesi, bugün öğleden sonra Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve ÇEKVA camiasına başsağlığı diler.
Nihal Berkay, ÇEKVA’nın kuruluş döneminde ve son zamanlarında…
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