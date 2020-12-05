Nezir Yasak vefat etti
Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şefi Nezir Yasak vefat etti.
Güncel 05.12.2020, 02:27
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Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Nezir Yasak hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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