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Nezir Yasak vefat etti

Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şefi Nezir Yasak vefat etti.

Güncel 05.12.2020, 02:27
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Nezir Yasak vefat etti

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Nezir Yasak hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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