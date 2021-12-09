Nezegül Zilkaya hayatını kaybetti

CHP Merkez İlçe yöneticisi Yurdal Topakkaya’nın ablası Nezegül Zilkaya önceki gün vefat etti. Nezegül Zilkaya’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Teslim Köyü’ne götürülda.

Zilkaya burada düzenlenen cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

