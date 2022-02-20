Nezaket Özçiftçi toprağa verildi
Çorum Merkez Kavacık Köyü’nden, merhum Rıza Özçiftçi’nin eşi Nezaket Özçiftçi (72) anjiyo olduktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 20.02.2022, 18:31
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Bektaş, Naciye, Kimya ve Erkan Özçiftçi’nin annesi olan Nezaket Özçiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olduktan sonra geçirdiği kalp kriziyle birlikte hayata veda etti.
Merhumenin cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültü Vakfı Çorum Şubesi’nde dede Şahin Polat’ın dua ve gülbegleri eşliğinde düzenlenen törenin ardından Kavacık Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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