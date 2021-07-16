Nezaket Ceyhan ile Fırat Çam hayatlarını birleştirdiler
Uğur Giyim Sahibi Uğur Rıza Ceyhan’ın kızı Nezaket ile Çam Söve firması kurucularından Mahmut Çam’ın oğlu Fırat, Altınkaya Arena’da yapılan görkemli bir düğünle dünyaevine girdiler.
Güncel 16.07.2021, 22:59
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Arkadaş Emlak Sahibi Ahmet Ceyhan’ın da yeğeni olan Nezaket Ceyhan, çocuk gelişimi öğretmeni, Fırat Çam ise Ankara’da beden eğitimi öğretmeni.
ÇORUM HABER, Umut Görkem-Uğur Rıza Ceyhan ve Kamile-Mahmut Çam çiftlerini kutlar, Nezaket ile Fırat’a ömür boyu mutluluklar diler.
(Aliye ÖNCEL)
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