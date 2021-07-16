Son Dakika

Nezaket Ceyhan ile Fırat Çam hayatlarını birleştirdiler

Uğur Giyim Sahibi Uğur Rıza Ceyhan’ın kızı Nezaket ile Çam Söve firması kurucularından Mahmut Çam’ın oğlu Fırat, Altınkaya Arena’da yapılan görkemli bir düğünle dünyaevine girdiler. 

Güncel 16.07.2021, 22:59
77
Nezaket Ceyhan ile Fırat Çam hayatlarını birleştirdiler

Arkadaş Emlak Sahibi Ahmet Ceyhan’ın da yeğeni olan Nezaket Ceyhan, çocuk gelişimi öğretmeni, Fırat Çam ise Ankara’da beden eğitimi öğretmeni. 
ÇORUM HABER, Umut Görkem-Uğur Rıza Ceyhan ve Kamile-Mahmut Çam çiftlerini kutlar, Nezaket ile Fırat’a ömür boyu mutluluklar diler. 
(Aliye ÖNCEL)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@