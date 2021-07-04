Son Dakika

Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın 3. öykü kitabı 

Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın “Şefkat Usta” ve “Yorgun Bir Yazdı O” isimli daha önce yayımlanmış iki öykü kitabından sonra “Büyük Kırmızı Papağan” isimli üçüncü öykü kitabı da çıktı. Yazarın, “Adı Eylül” ve “Aşk Dolanır Ayaklarıma” ismini taşıyan iki de romanı bulunuyor.

Güncel 04.07.2021, 18:57
21
Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın 3. öykü kitabı 

Öykülerinde, yaşamın bir köşesinde kalmış küçük anıları canlandıran yazar, elbiselerin arasına sıkışıp kalmış eski bir fotoğrafı yeniden gün yüzüne çıkartır gibi, eskimiş yaşanmışlıkları gözler önüne seriyor. 
Kitabın içerisinde yer alan öyküler: Bebelere Balon, Bulutlar Çok Uzakta, Çilek Masalı, Gülümseyen Oyuncaklar, Hiç, Koruma, Refika Kadın, Sıska, Küçük Tüccar, Trafik Şakir, Büyük Kırmızı Papağan. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@