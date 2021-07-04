Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın 3. öykü kitabı
Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın “Şefkat Usta” ve “Yorgun Bir Yazdı O” isimli daha önce yayımlanmış iki öykü kitabından sonra “Büyük Kırmızı Papağan” isimli üçüncü öykü kitabı da çıktı. Yazarın, “Adı Eylül” ve “Aşk Dolanır Ayaklarıma” ismini taşıyan iki de romanı bulunuyor.
Güncel 04.07.2021, 18:57
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Öykülerinde, yaşamın bir köşesinde kalmış küçük anıları canlandıran yazar, elbiselerin arasına sıkışıp kalmış eski bir fotoğrafı yeniden gün yüzüne çıkartır gibi, eskimiş yaşanmışlıkları gözler önüne seriyor.
Kitabın içerisinde yer alan öyküler: Bebelere Balon, Bulutlar Çok Uzakta, Çilek Masalı, Gülümseyen Oyuncaklar, Hiç, Koruma, Refika Kadın, Sıska, Küçük Tüccar, Trafik Şakir, Büyük Kırmızı Papağan. (Haber Merkezi)
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