Nevşehirli yazar Mithat Önal’ın 3. öykü kitabı 

Öykülerinde, yaşamın bir köşesinde kalmış küçük anıları canlandıran yazar, elbiselerin arasına sıkışıp kalmış eski bir fotoğrafı yeniden gün yüzüne çıkartır gibi, eskimiş yaşanmışlıkları gözler önüne seriyor.

Kitabın içerisinde yer alan öyküler: Bebelere Balon, Bulutlar Çok Uzakta, Çilek Masalı, Gülümseyen Oyuncaklar, Hiç, Koruma, Refika Kadın, Sıska, Küçük Tüccar, Trafik Şakir, Büyük Kırmızı Papağan. (Haber Merkezi)

