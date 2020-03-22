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“Nevruz yeni bir dünya özleminin dile geldiği gündür”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, halkların kültüründe birliğin, barışın ve mutluluğun sembolü olan Nevruz’un aynı zamanda zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı direnişin de adı olduğunu söyledi.

“Nevruz yeni bir dünya özleminin dile geldiği gündür”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, halkların kültüründe birliğin, barışın ve mutluluğun sembolü olan Nevruz’un aynı zamanda zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı direnişin de adı olduğunu söyledi.

22 Mart 2020 Pazar 18:35
“Nevruz yeni bir dünya özleminin dile geldiği gündür”

Nevruz’un günümüzdeki Dehak’lara karşı yoksul halkların emek, ekmek, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesi için, birlik, dayanışma, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm arama ve üretme günü olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu yıl korona virüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında sokaklarda, alanlarda kutlayamadığımız Nevruz’u pencerelerimizden, balkonlarımızdan, kapı önünden alkışlarımızla, zılgıtlarımız, şarkılarımız ve türkülerimizle kutluyoruz. Emperyalist emellerle Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını paylaşmak için Suriye’de milyonlarca insanın ölümüne ve bir o kadarının topraklarından koparılarak göçmesine sebep olan savaşı tetikleyen bölge gericilikleri ve emperyalist devletler gerilimi Kıbrıs sahanlığından Libya’ya kadar taşıdılar.

Dünya çok uzun süredir egemenlerin ellerinde ağır bir yıkıma maruz kalıyor. Savaşlar, katliamlar, doğanın talanı, kölelik düzeyine gelen emek sömürüsü, salgınlar artık bu gidişata dur denilmesi gerektiğini, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir düzenin inşa edilmesinin bir zorunluluk olduğunu bizlere söylüyor.

Egemenlerin iddiaları, yaşadığımız salgın tehdidi karşısında bir bir çöküyor. Akılları kendi iktidarlarını ve kapitalizmin bekasını korumak dışında bir şeye çalışmayanlar karşısında tarihin seyrini değiştirebilecek bir kapı aralanıyor.

Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.” (Haber Merkezi)

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