“Nevruz, Türkiye'nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir”

Nevruz bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Karapıçak, Nevruz’un yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimi olduğunu kaydetti.

Nevruz’un Türk'ün Bahar Bayramı olduğunu dile getiren Karapıçak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanan yüksek ülküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller Nevruz'un ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kuruması imkânsızdır.

Nevruz Bayramı; bereketin, beklentinin, birlik ve dirliğin asırlarca kaynağı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır.

Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın habercisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliğin, neşenin, coşkunun, hoşgörünün alameti olagelmiştir. Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti Nevruz Bayramını hakkıyla, layıkıyla, gururla yaşayacak, inşallah geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramını kutluyor, sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür dileyerek selam ve hürmetlerimi sunuyorum.” (Haber Merkezi)